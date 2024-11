Polo Covid del Nicola Giannettasio di Corigliano Rossano in emergenza: nelle ultime ore triplicato il numero di posti letto da 10 a 35 per via dell’impennata Omicron ma, il personale, rimane sottodimensionato e impedito al piano ferie estivo.

Ieri un nuovo decesso nel reparto dove sono ricoverati pazienti con problemi respiratori, tendenzialmente ultrasettantenni, la maggior parte senza vaccino o con 1-2 dosi. La città di Corigliano Rossano detiene il primato per decessi e contagi dall’inizio della pandemia: 15656 contagi, 152 decessi, e 1804 infettati negli ultimi 30 giorni.

Aumentano i posti letto ma il numero del personale medico-infermieristico rimane invariato. Attualmente sono ricoverati nella divisione 30 pazienti ed oltre al trattamento a loro riservato, il personale sanitario svolge anche l’attività importante di somministrazione degli anticorpi monoclonali. Undici infermieri erano e Undici infermieri restano, 5 medici erano e 5 medici restano, con utenza però triplicata.

Il problema che si pone è la qualità dell’assistenza sanitaria che non può essere garantita quando il personale è numericamente insufficiente. Personale del reparto Covid, tra l’altro, senza ferie e a cui è stata revocata l’indennità economica di malattie infettive.