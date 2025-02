È attesa a momenti la riconferma nel ruolo di commissario straordinario dell’azienda ospedaliera universitaria di Catanzaro di Simona Carbone. Nella prossima seduta di giunta in programma nella prossima settimana dovrebbe infatti arrivare la ratifica dopo che il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, ha già ottenuto – nella giornata di ieri – dal rettore dell’Università Magna Grecia di Catanzaro, Giovanni Cuda, parere positivo all’intesa.

Una nuova nomina che si rende necessaria a seguito della proroga di 45 giorni, deliberata il 31 dicembre scorso, di tutti i commissari delle aziende sanitarie e ospedaliere designati sfruttando le deroghe previste dal decreto Calabria, giunto a naturale scadenza e non rinnovato, appunto, a fine anno.

Il commissario straordinario della Dulbecco, Simona Carbone, insieme al commissario straordinario dell’Asp di Catanzaro, Antonio Battistini, il commissario straordinario dell’Asp di Crotone, Antonio Brambilla, e il commissario straordinario del Gom di Reggio Calabria, Gianluigi Scaffidi, sarebbero infatti decaduti se non fosse intervenuta la proroga tecnica che arriverà a scadenza tra qualche giorno, il 14 febbraio.

Da qui la conferma, almeno temporanea, accordata a Simona Carbone, in attesa dell’espletamento dell’avviso al momento ancora in itinere per individuare un direttore generale. Nella stessa seduta di giunta potrebbero essere ratificate anche le altre nomine dei commissari in scadenza.