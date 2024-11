Ieri, 16 dicembre, sono partitite le somministrazioni di vaccino anti-Covid ai bambini nella fascia di età tra i 5 e gli 11 anni in tutta Italia e di conseguenza anche in Calabria. Ma non dappertutto: a Vibo Valentia le prime somministrazioni sono previste per sabato, A Cosenza, invece, era tutto pronto già oggi con diverse sedi aperte in tutta la provincia, anche l'ospedale Pugliese di Catanzaro ha risposto presente.

Sono un migliaio i bambini i cui genitori hanno prenotato la vaccinazione anti Covid in Calabria. Il dato emerge dalla piattaforma per le prenotazioni e reso noto dalla Protezione civile regionale. Ieri, nel primo giorno di somministrazione - in Calabria la vaccinazione avviene prevalentemente di pomeriggio - i bambini che hanno ricevuto il siero sono stati 250.