«A dicembre in Calabria somministrate oltre 400mila dosi, con 315mila terze dosi. Superati del 7% i target indicati dal generale Figliuolo. Questo nonostante i limiti del nostro sistema sanitario, e nonostante una campagna vaccinale iniziata con ritardo rispetto alle altre Regioni». Così, su Twitter, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.



«Negli ultimi 3 giorni stiamo andando ad un ritmo di oltre 20mila somministrazioni al giorno, superando del 30% i target della struttura commissariale nazionale. Ringrazio gli operatori sanitari per il prezioso lavoro che stanno svolgendo anche durante questi giorni di festività», sottolinea il governatore calabrese in un successivo tweet.