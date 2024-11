Dopo il risicato risultato conseguito nella due giorni di Pasqua, la Calabria sfonda finalmente il tetto delle 10mila vaccinazioni in un giorno ma di misura. L'obiettivo è stato raggiunto nella giornata di ieri con la somministrazione di 10.408 dosi in 24 ore e facendo così ben sperare per il prosieguo della campagna vaccinale.

I dati per provincia

In particolare, secondo il report divulgato dalla struttura commissariale nazionale la provincia in cui oggi sono state effettuate più vaccinazioni è Catanzaro con 3.282 inoculazioni, immediatamente alle sue spalle si assesta Cosenza (3.028), Reggio Calabria (1.854), Vibo Valentia (1.630) e infine Crotone con 614 somministrazioni.

La media delle vaccinazioni

In un solo giorno raggiunto un risultato doppio rispetto alla due giorni di festività pasquali quando la soglia delle inoculazioni aveva superato appena quota 5mila. La settimana si chiude, quindi, con un complessivo di 57.376 somministrazioni tra prima e seconda dose. In media nei sette giorni che ci si appresta a lasciare alle spalle le aziende sanitarie e ospedaliere calabresi hanno mantenuto una media di circa 8mila inoculazioni giornaliere, 7.800 per la precisione se si esclude il crollo verticale registrato il 4 e il 5 aprile. Complessivamente, dall'inizio della campagna vaccinale ad oggi in Calabria sono state somministrate 330mila dosi di vaccino.