Raffaele Bruno, primario del reparto di Malattie infettive dell’Ospedale San Matteo di Pavia, è stato ieri nella sua Cosenza. Ospite della Onlus Hasta Cuanto Podemos ha partecipato ad una tavola rotonda sul tema dell’associazionismo ed ha presentato il libro “Un medico”, scritto insieme a Fabio Vitale.

«È un diario di bordo e ripercorre quella che è stata l’esperienza umana e professionale – ha detto riferendosi al Covid -. Ha avuto il grande privilegio di essere stato tradotto in giapponese qualche settimana fa. Non mi sarei mai aspettato, ad ogni modo, di fare un’esperienza del genere».

I pericoli della variante Omicron

I bollettini regionali continuano a preoccupare giorno dopo giorno, fornendo dati che meritano sempre più attenzione. «Direi che la situazione è critica non solo per la Calabria, ma per tutto il paese – ha spiegato Raffaele Bruno -. È la recrudescenza dalla variante Omicron che sta creando una serie di problemi, per adesso maggiormente sul numero di infezioni che sulle ospedalizzazioni. Purtroppo il picco ancora non c’è stato, pertanto temo che presto dovremo prepararci ad un tasso importante di contagi».

