L'obiettivo è il potenziamento della struttura per l’assistenza rianimatoria e per i servizi di Emergenza-urgenza nel contrasto al Covid

Un modulo di Terapia intensiva sorgerà nel giardino dell’ospedale Jazzolino a Vibo Valentia. La notizia viene confermata dall'Azienda sanitaria provinciale che spiega: «Ciò consentirà nel nostro nosocomio spoke, un potenziamento della struttura per l'assistenza rianimatoria e dei servizi di Emergenza urgenza nell'ambito dell'azione anti Covid-19 cui la struttura ospedaliera è chiamata a fronteggiare da oltre due anni».

I lavori si dovranno completare presumibilmente entro due mesi e riguardano l'area già destinata a giardino posta nelle immediate vicinanze dell'ingresso principale dell'ospedale. La realizzazione di tutto ciò ha modificato la dinamica degli accessi al Pronto soccorso con qualsiasi automezzo ed è consentito il passaggio solo ai pedoni. Sono autorizzati tutti gli automezzi di soccorso, vetture con permesso per diversamente abili o trasportanti soggetti non deambulante, mezzi che trasportano emodializzati.

Mesi addietro, l’abbattimento degli alberi del giardino di ingresso era stato accolto con una onda di proteste da parte di cittadini e anche associazioni. Il cortile interno dello Jazzolino, lamentavano i sodalizi ambientalisti, era stato ingiustamente spogliato degli esemplari di varie specie che si trovavano lì da decenni.