Non c’è pace per 45 infermieri e operatori sociosanitari di Vibo Valentia assunti durante il periodo del Covid e che, soltanto nella giornata di ieri, avevano appreso come i propri contratti in scadenza quest’oggi non sarebbero stati rinnovati. Una situazione che ha allarmato lavoratori e rappresentanti dei diversi sindacati del territorio, con questi ultimi che ieri si dicevano totalmente spiazzati viste le rassicurazioni sui rinnovi fornite dall’Asp di Vibo nell’ultimo mese.

Questa mattina davanti alla sede dell'Azienda sanitaria provinciale lavoratori e sindacati hanno atteso l'esito dell'incontro tra il commissario straordinario Gandolfo Miserendino e i consiglieri regionali Raffaele Mammoliti e Michele Comito, incontro che ha portato all'ottenimento di un'ulteriore proroga per i lavoratori e nuove rassicurazioni sul lavoro che sarà portato avanti nelle prossime settimane.