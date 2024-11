Il Csv della provincia di Vibo compie oggi dieci anni: per celebrare l’evento, organizzato un convegno dal titolo ‘Il dono del volontariato: valore per la società’

Vibo Valentia – Un traguardo importante per il Csv locale, che arriva al decimo anniversario “in un periodo in cui il sistema di welfare state è entrato in crisi profonda, che si traduce da un lato in una sempre più ridotta disponibilità economica e dall’altro nell’aumento delle persone bisognose di assistenza”.



Per celebrare l’evento organizzato, nel salone del consiglio provinciale, un convegno “Il dono del volontariato: valore per la società”, che inizierà alle 16.00. Una occasione, si legge nel comunicato stampa, che deve fungere da stimolo per pensare nuovi scenari di operatività per le associazioni di volontariato. Durante il convegno, verrà presentata la nuova colletta alimentare, che si terrà il 29 novembre, organizzata dal Banco Alimentare con il sostegno del Csv provinciale.