Spettacolo

20 finalisti scelti per i 20 anni di Moda Movie VIDEO

Torna l’evento di Moda Movie per festeggiare i suoi 20 anni. La nuova edizione dedicata al presente ha visto la partecipazione di stilisti di tutta Italia e d’Europa. Scelti per il contest di Fashion design 20 finalisti. La chermesse organizzata dal direttore artistico Sante Orrico è sempre più in crescita, mescolando moda e arte