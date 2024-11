Maria Maccarone ai microfoni, di Cristina Iannuzzi, racconta la storia della sua miracolosa guarigione e le apparizioni della beata Paola Frassinetti

Il 7 agosto del 1981 a San Calogero, paese dell’entroterra vibonese si grida al miracolo. Maria Maccarone, condannata a letto da una grave forma di artrite guarisce improvvisamente. E’ la volontà della beata Paola Frassinetti che appare alla signora Maria annunciandole il miracolo. Una guarigione che ha contribuito alla canonizzazione dell’allora Beata Madre Paola Frassinetti.

33 anni sono trascorsi da quel miracolo. Da allora nella casa di via Tommaso Campanella a San Calogero, un via vai di fedeli che ogni giorno bussano alla porta della signora Maria. Una donna ormai anziana, ma sempre pronta a dare una parola di conforto e di speranza. E proprio in onore di Santa Paola sarà realizzata a San Calogero una chiesa che porterà il nome della fondatrice della congregazione delle Suore di Santa Dorotea. Lunedì 8 dicembre, alle ore 17,00 a San Calogero, ci sarà la posa della prima pietra. Un evento molto atteso dalla comunità sancalogerese, reso possibile grazie alle donazioni dei fedeli.