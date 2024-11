Crotone tra le priorità dell’Assessorato all’ambiente guidato da Antonella Rizzo. Al via il museo virtuale che sostituirà i tradizionali scavi archeologici

“Museo virtuale e realtà aumentata sono l’idea che abbiamo posto alla base per il recupero e la valorizzazione dell’area archeologica dell’Antica Kroton. L’ipotesi messa in campo – ha spiegato l’Assessore - è quella di un ampia gamma di indagini diagnostiche, non distruttive, realizzate attraverso ricognizioni aeree e satellitari, indagini, geo-fisiche, geo-magnetiche, geo-elettriche e geo-meccaniche che consentiranno di ricreare l’organizzazione dell’impianto urbano del quartiere Nord di Kroton oltre che dell’ intera Polis.



61,7 milioni di euro allocati nelle risorse PAC sono stati destinati alla realizzazione del Parco Archeologico urbano, alla creazione di un museo virtuale attraverso il recupero dei casali che si trovano nell’area a Nord della città ed alla valorizzazione del sito di Capo Colonna nel pieno rispetto degli studi e degli interventi messi in campo dalla Soprintendenza.



L’idea della Regione- prosegue la Rizzo - si realizza attraverso una forte sinergia con il Sottosegretario ai Beni Culturali On. Dorina Bianchi, con la Soprintendenza e con il Comune di Crotone. Grazie alla fattiva collaborazione messa in campo dall’On. Bianchi, che, fin dall’inizio ha sposato e sostenuto il progetto della Regione, diventando parte attiva per la realizzazione dello stesso, siamo riusciti a mettere in campo un progetto che sia in stretta correlazione con la bonifica del sito industriale e con i percorsi culturali ed archeologici che vanno dalla Sibaritide alla Locride, restituendo alla Città di Crotone, un ruolo centrale.



Naturalmente ho sentito forte l’esigenza di informare il sindaco di Crotone, non solo del progetto, ma anche e soprattutto del percorso da concordare insieme. Non ho dubbi sulla sua condivisione, conoscendo personalmente, la sensibilità prima dell’uomo e poi del sindaco.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dalla Confindustria e dai Sindacati per questo rinnovato tavolo di confronto in cui, è stato applicato il metodo della democrazia partecipata. Auspichiamo che le risorse possano essere impiegate immediatamente e che, le aziende e le maestranze del territorio, possano essere particolarmente tutelate con le ricadute previste in termini di occupazione lavoro.

Un ringraziamento particolare – conclude l’assessore Rizzo - va alla dott.ssa Margherita Corrado che, gratuitamente, ha messo a disposizione la sua professionalità per poter supportare l’amministrazione regionale nelle scelte e, soprattutto, nel rapporto con gli altri enti istituzionali.



La valorizzazione dell’intero territorio crotonese è sin dall’inizio della campagna elettorale al centro dell’agenda del presidente Oliverio, dopo le risorse per l’aeroporto, lo stadio, la depurazione adesso anche la salvaguardia delle risorse destinate all’antica Kroton”.



Sonia Rocca