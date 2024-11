La mattinata di dibattiti e incontri prevista per domani al cinema Citrigno con il regista candidato all’oscar è stata rinviata a causa di un problema tecnico

La CGC, società che cura il Cinema Citrigno di Cosenza, comunica il rinvio a data da destinarsi della proiezione rivolta agli istituti superiori del territorio della pellicola A'Ciambra e l'incontro con il regista Jonas Carpignano. L'evento era previsto per domani mattina venerdì 27 ottobre, ore 9, sul palco del Cinema Citrigno di Cosenza. Lo spettacolo è stato rinviato a data da destinarsi per sopravvenuti problemi tecnici, una manutenzione straordinaria agli impianti di proiezione. La direzione nello scusarsi dello spiacevole inconveniente ringrazia il regista Jonas Carpignano per la sua squisita disponibilità e rassicura che la nuova data dell'evento sarà comunicata dall'organizzazione appena sarà fissata.

Tutto confermato invece per il pomeriggio in cui il regista candidato all’Oscar incontrerà il pubblico del cinema Garden di Rende.