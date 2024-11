Il Premio Nazionale "Aroldo Tieri" è un evento annuale dedicato a riconoscere e celebrare l'eccezionalità nel mondo dello spettacolo. La sesta edizione di questa prestigiosa manifestazione si è tenuta nel sontuoso Salone degli Specchi del Castello Ducale. La talentuosa attrice Vanessa Scalera è stata l'indiscussa protagonista della serata, ricevendo un prestigioso riconoscimento creato dall'abilissimo orafo Gerardo Sacco e consegnato da Giuliana Lojodice, compagna d'arte e di vita del compianto attore Aroldo Tieri. L'evento ha riunito una distinta lista di ospiti, tra cui Ernesto Paura, presidente del comitato di coordinamento del premio, il sindaco Flavio Stasi, l'assessore alla cultura Alessia Alboresi e l'assessore al turismo Costantino Argentino. La serata è stata magistralmente condotta da Erminia Madeo, e si è conclusa con una straordinaria performance musicale del Walter Riccio Trio. L'organizzazione impeccabile di questa indimenticabile serata è stata curata con passione e dedizione dall'Associazione White Castle, orgogliosa gestrice del Castello Ducale.

Giuliana Lojodice è stata descritta come una figura esuberante e simpatica nel mondo dello spettacolo. Ha condiviso alcune delle sue esperienze, come quando ha lavorato come valletta accanto a Mike Buongiorno nel 1964 al Festival di Sanremo. Ha anche sottolineato le sfide che le donne affrontavano in quegli anni nell'industria dello spettacolo, spesso rimanendo in secondo piano rispetto agli uomini. L’artista ha ricordato con affetto Aroldo Tieri come un uomo intelligente e raffinato. Ha parlato del grande amore che li univa, anche se Aroldo Tieri era noto per la sua ritrosia nel mostrare i suoi sentimenti, tipica degli uomini del Sud. Ha evidenziato l'importanza del legame di Aroldo con Corigliano, che lo ricollegava alle sue radici e a suo padre, Vincenzo Tieri, un commediografo e giornalista. Hanno condiviso una relazione di 40 anni prima di sposarsi. Aroldo Tieri è stato descritto come un grande attore e l'incontro con Totò è stato fondamentale nella sua carriera. Totò lo amava molto e lo voleva in tutti i suoi film, riconoscendo il talento di Aroldo proveniente dal teatro. Giuliana Lojodice ha sottolineato che Aroldo Tieri era un uomo con una grande educazione e rispetto per gli altri, non utilizzando mai un linguaggio osceno. L'evento in cui Giuliana Lojodice ha condiviso queste memorie indica l'importanza di Aroldo Tieri nel mondo del teatro e lo spettacolo, dimostrando che la sua presenza continua a essere riconosciuta e apprezzata da tutti coloro che lo hanno conosciuto. Vanessa Scalera è stata onorata di ricevere il Premio e ha sottolineato l'importanza di questo riconoscimento nel mondo del teatro. Ha reso omaggio ad Aroldo Tieri attraverso un monologo in cui ha declamato le parole di Giuliana Lojodice sulla sua figura.

Inoltre, ha parlato del suo personaggio televisivo, Imma Tataranni, procuratore della Repubblica di Matera, che l'ha resa ancor di più popolare e ha ottenuto alti livelli di share su Rai 1. Vanessa ha attribuito il successo della serie alla grande capacità del regista e del cast nel coinvolgere gli spettatori con un personaggio anticonformista ma sagace, capace di risolvere casi investigativi e problemi quotidiani. L’attrice ha anche condiviso la sua gioia per il premio e ha evidenziato l'importanza dello studio e dell'impegno in qualsiasi campo professionale. Ha inoltre menzionato la sua ammirazione per Aroldo Tieri, ricordando di averlo visto nei film con Totò durante la sua infanzia e di considerarlo un gigante del cinema italiano. Infine, Vanessa ha espresso la sua soddisfazione per il successo di Imma Tataranni e ha sottolineato che il lavoro di gruppo, con attori, regia e sceneggiatori, è stato fondamentale per il risultato positivo della serie televisiva. Ha concluso dicendo di godersi la sua nuova stagione professionale e di essere felice per il riconoscimento ottenuto. Il sindaco Flavio Stasi ha ribadito come «l'amministrazione sia intenzionata a implementare una programmazione che vada oltre il riconoscimento attuale e che si concentri su come preservare e promuovere l'eredità artistica di Aroldo Tieri». Non tutti lo hanno visto attraverso la televisione o il cinema, ma è fondamentale che la comunità comprenda l'importanza di questo "mostro sacro" del cinema italiano. Il sindaco ritiene che il passo successivo sia coltivare l'orgoglio di aver dato i natali a Aroldo Tieri e, attraverso il premio, trasmettere un messaggio ispiratore alle giovani generazioni. Si vuole dimostrare che c'è la possibilità di eccellere se si ha talento, si crede in se stessi e si si appassiona all'arte e al cinema, seguendo l'esempio di Tieri. In questo modo, si spera di motivare e ispirare i giovani a perseguire i propri sogni e talenti.