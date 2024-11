E' iniziato questa mattina a Cosenza e proseguirà fino al 17 ottobre il secondo meeting nazionale della polizia locale. A seguire l'evento ci sarà, in veste de L'Inviato Speciale, il direttore di LaCnews24.it Pasquale Motta

Ha preso il via a Cosenza il Pol 2015, il secondo meeting nazionale della polizia locale. I lavori si svolgeranno nelle sale del Palazzo della Provincia e in Piazza XV Marzo, dove sono stati allestiti gli stand delle aziende espositrici, che presenteranno le tecnologie e i prodotti per il settore. Il direttore della testata we lacnews24.it Pasquale Motta, seguirà l'evento

Ecco il programma:

Giovedi 15 ottobre 2015



Auditorium Antonio Guarasci

Ore 9,00 Inaugurazione Meeting

Ore 9, 30 Saluto Autorità

Mons. Francesco Nolé – Vescovo di Cosenza

Francesco Molinari – Sen. della Repub. – Comp. Comm.ne Antimafia

Antonio Gentile – Sen. Della Repubblica

Mario Gerardo Oliverio – Presidente Regione Calabria

Mario Occhiuto – Presidente Prov. Cosenza e Sindaco di Cosenza

Marcello Manna – Sindaco di Rende (CS)

Guerino D’Ignazio – Prorettore dell’UNICAL

Oreste Morcavallo – Pres. del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza

Giovanni Forciniti – Presidente ACI Cosenza

Nicola Salvato – Presidente Nazionale ANVU

Secondo Premio “POL”

Ore 10,30 Inizio sessione lavori

Codice della strada e diritto penale: dall'inasprimento delle sanzioni pecuniarie al ritorno della pena. Il ddl per l'inserimento del reato di omicidio stradale.

Presiede: Gianpiero Scaramuzzo – Comandante P. L. Cosenza

Interverranno:

Domenico Musicco – Presidente AVISL

Massimo Ancillotti – Dir. Scuola P. L. Roma Capitale

Fabio Piccioni – Avvocato del Foro di Firenze

Alfrida Bearzotti – Avvocato del Foro di Venezia

Ugo Sergio Auteri – Funz. P. M. Cons. Prov. di Forli – Autore Piemmenews

Michele Orlando - Comandante P. M. San Nicola la Strada (CE)

Francesco Aiello – Anas s.p.a. Comp. viabilità Calabria - Catanzaro

Ore 13,30 – La tecnologia la servizio della sicurezza stradale

Alessandro Molteni - Comandante della P. M. di Letojanni (ME)

Ore 14,00 Pausa pranzo

Ore 15,30 Ripresa Lavori

Sala Quintieri – Teatro Rendano

I Contratti Pubblici e le responsabilità dei dipendenti della P. A.

Modera: Emilio Caruso – Comandante P. L. Amantea (CS)

Interverranno:

Daniele D’Alessandro - Docente UNICAL

Vincenzo Smaldone - Vice segr. gen. Comune di Sant’Antonio Abate (NA)

Alfredo Priolo - Segretario generale comune di Sinopoli (RC)

Riccardo Bond - Avvocato foro di Bologna – specializzato in appalti

Giovanni Luca Leccisotti – Com.te P. L. Comune Pietramontecorvino (FG)

Achille Morcavallo – Avvocato foro di Cosenza



Laboratori Professionali

Sala Stemmi – Palazzo della Provincia - rre 16,30 – 18,30

Commercio: illustrazione e discussione su un caso pratico (*)

Modera: Adriana Tarsitano – Resp. P. L. Unione dei Casali (CS)

Relaziona: Michele Pezzullo – Presidente P.A.s.Siamo



Sala Nova – Palazzo della Provincia - ore 16,30 – 18,30

Infortunistica Stradale: illustrazione e discussione di un caso pratico(*)

Modera: Michele Bruzzese – Com.te P. L. Oppido Mamertina (RC)

Relaziona: Ugo Sergio Auteri – Funz. P. L. Cons. Prov. di Forli – Autore Piemmenews

Venerdi 16 ottobre 2015

Auditorium Antonio Guarasci



Ore 9:00

A SCUOLA DI POL

La Polizia Locale incontra gli alunni della Scuola Secondaria di Primo grado

Intervengono

Emilio Caruso – Comandante P. L. Amantea (CS)

Giuseppe Andidero – Vice Comandante P. M. Palmi (RC)

Sala Quintieri – Teatro Rendano- Ore 9,30 – 13,00

peciale Associazione ANVU

Edilizia - Ambiente – Criminalità, legalità e territorio

Modera: Pietro Sestito – Comandante P. L. Chiaravalle Centrale (CZ)

Interverranno:

Giuseppe Aiello – Comandante P. L. Lioni (AV)

Pasquale Ricciardella – Vice Comandante Polizia Prov.le Potenza

Gaetano Alborino – Comandante P. L. Caivano (NA)

Osvaldo Busi – Istruttore Direttivo P. L. Palermo (PA)

Giuseppe Capuano - Comandante P. L. Sant’Antonio Abate (NA)

Laboratorio professionale

Sala Nova – Palazzo della Provincia - ore 11,00 – 13,00

Modera: Franco Notarrigo – vice presidente PiemmeNews

Speciale Piemmenews: “Il TSO e l'ASO tra trattamento del malato e attività di polizia: limiti e competenze della Polizia Locale” (*)

Relaziona: Monica Di Sante – Comando P. M. Pescara



Sala degli Stemmi – Palazzo della Provincia - ore 11:00 – 13,00

Speciale Codice della Strada (*)

Modera: Pietro De Luca – Comandante P. L. Cariati (CS)

Relaziona: Massimo Ancillotti – Dir. Scuola della P. L. Roma Capitale



Ore 14,00 Pausa pranzo

Ore 15,30 Ripresa Lavori



Sala Quintieri – Teatro Rendano

Sezione Commercio

Commercio: Accertamenti di carattere sanitario – Scia per somministrazioni in sagre e fiere – ambulantato

Modera: Vincenzo Settino – Comandante P. L. Rende (CS)

Interverranno:

Michele Pezzullo – Presidente P.A.s.Siamo

Domenico Giannetta – Funzionario P. L. Atripalda (AV)

Miranda Corradi - Capo serv. Interv. econ. Comune di Mirandola (MO)



Laboratorio professionale



Sala Nova – Palazzo della Provincia - ore 16,00 – 18:00

Speciale P.A.sSiamo: Le sanzioni amministrative pecuniarie (*)

Modera: Michele Orlando – Com.te P. L. San Nicola la Strada (CE)

Relazionano:

Pino Napolitano – Dirigente Comune di Pistoia

Giuseppe Capuano - Comandante P. L. Sant’Antonio Abate (NA)



Sala degli Stemmi – Palazzo della Provincia - ore 16,30 – 18,00

Speciale Ambiente - illustrazione e discussione di un caso pratico (*)

Modera: Maria Antonietta Pignataro – Vice Comandante Polizia Provinciale Cosenza

Relaziona: Giuseppe Aiello – Comandante di Lioni (AV)