Domani pomeriggio, alle ore 17, presso Palazzo Compagna, in corso Telesio, si terrà l’iniziativa “Cosenza 2016-2021: visioni di genere per la città” promossa dal movimento What Women Want.

Nel corso del convegno il movimento presenterà le sue idee per la città ai candidati alla carica di primo cittadino della Città dei Bruzi. Dalla cultura all'ambiente, dal sociale alla sostenibilità urbanistica: il ricco programma di proposte elaborato nel corso dei mesi scorsi dal gruppo di donne WWW, sarà consegnato direttamente nelle mani degli aspiranti sindaco della città dei Bruzi, auspicandone piena condivisione per costruire un altro genere di città.

All'iniziativa parteciperà la consigliera regionale di parità, Maria Stella Ciarletta.