E’ in arrivo la terza edizione del Laterale Film Festival che si terrà al cinema San Nicola di Cosenza giorno 7, 8 e 9 giugno dalle 20:30. La kermesse conta venti film brevi diretti da giovani autori, da Italia, Grecia, Stati Uniti, Regno Unito, Polonia, Francia, Spagna, Germania, Portogallo.

L’evento dedicato alla cinematografia è alla ricerca di opere indipendenti, autoprodotte, low-budget o no-budget senza una distinzione di tecnica e di genere per stimolare ancora di più il concetto di contemporaneità che racchiude la potenza espressiva e l’originalità di sguardo. Non mancherà l’intervento di alcuni registi italiani e stranieri che potranno conversare con i curatori e con il pubblico.

La storia del festival

Questo festival nasce con due obiettivi principali: la valorizzazione dei linguaggi audiovisivi della scena contemporanea e la riduzione della distanza tra il pubblico e la sperimentazione artistica. La manifestazione è a ingresso libero e non ha carattere competitivo, non ci saranno dunque vincitori e vinti perché ciò rischierebbe di penalizzare le opere, mentre l’intento è quello di stimolare il confronto per rendere gli oggetti artistici anche sociali. La manifestazione è divenuta un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati cineasti sia italiani che stranieri e anche per la cittadinanza locale.