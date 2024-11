Le creazioni dello stilista calabrese Claudio Greco protagoniste dell’evento dedicato alla moda ma anche alla promozione del made in Calabria

Una serata all'insegna della moda e dello spettacolo quella andata in scena sabato sera in una sala gremita del teatro di Gioiosa Jonica. Un evento dedicato allo stilista Claudio Greco che ha presentato le sue ultime collezioni, dall'intimo fino agli abiti da sposa. In un mix di colori e di combinazioni. Ad indossare le originali creazioni dello stilista cosentino apprezzato in tutto il paese, e già direttore artistico di Miss Italia, non modelle professioniste, ma ragazze e ragazzi della porta accanto, tutti giovani del reggino che hanno deciso di mettersi in gioco in tutta la loro bellezza e semplicità.

Ma “Fashion, la Calabria in passerella” ha dato anche l’opportunità ad alcune aziende di Gioiosa di mostrare il loro talento e la loro professionalità, come l’istituto Venere della giovane Nicoletta Caracciolo che ha curato il trucco e le acconciature delle modelle.

Anche gli accessori sono stati offerti da alcuni commercianti del luogo, dalle calzature agli occhiali. Alla serata promossa dalla Pro Loco e dal Club per l’Unesco di Gioiosa e presentata da Erica Cunsolo, anche le finaliste calabresi del concorso Miss Italia 2016 che hanno indossato gioielli creati da artigiani orafi calabresi.

Ospite d’eccezione la top model e attrice Cicelys Zelies, proveniente dell’Avana, protagonista a Cuba e in Italia nelle più importanti passerelle dell’alta moda.