Dedicata al noto stilista Claudio Greco la manifestazione, che si svolgerà il 29 ottobre, prevede un ricco programma di eventi, sfilate, ospiti famosi e modelle

Conto alla rovescia per uno degli eventi di modo più attesi in Calabria: “Fashion, la Calabria in... passerella”. La manifestazione dedicata al noto stilista internazionale Claudio Greco e alle sue collezioni, sarà realizzata sabato 29 ottobre alle ore 21,00 nel teatro “Gioiosa” in Piazza Vittorio Veneto a Gioiosa Jonica, con un ricco programma di eventi, sfilate, ospiti famosi e giovani modelli e modelle calabresi.



Lo spettacolo organizzato dalla Pro Loco e dal Club per l’Unesco di Gioiosa Jonica, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, sarà realizzato con la collaborazione di parrucchieri, truccatori, negozi di calzature, occhiali, artigiani di bigiotteria, borse, fiori ecc. che per una sera metteranno a disposizione i loro prodotti, la loro arte, e il loro tempo per la migliore riuscita dell’avvenimento mondano.

La serata sarà presentata da Erica Cunsolo, già Miss Calabria 2008. Ospite d’eccezione la Top Model e Attrice, Cicelys Zelies proveniente dell’Avana, famosa a Cuba e in Italia nelle più importanti passerelle dell’alta moda. Ospiti d’onore le ragazze calabresi finaliste a Jesolo per Miss Italia 2016, Barbara Loscerbo, Emma Barbieri e Gaia Parise tra le 40 finaliste.