L’artista e produttore discografico italiano si esibirà domani, 29 marzo, al Vinyl live music club

Rapper e produttore discografico italiano, sbarca a Lamezia Terme Inoki Ness, che si esibirà domani, 29 marzo a partire dalle 21.30, al Vinyl live music club. L’artista entra in contatto con la cultura hip hop avvicinandosi prima al writing e poi al rap. Conosce il breaker e rapper Gianni KG ed il writer Paniko: insieme a loro forma la Porzione Massiccia Crew (PMC), storico collettivo hip hop bolognese. Nel 1996 conosce il rapper Joe Cassano, con il quale forma la Flick Flack Mobb. A distanza di poco tempo entra anche nel collettivo Next Level Entertainment del DJ e breaker torinese The NextOne. Realizza poi varie collaborazioni, tra le quali spiccano quelle con esponenti della vecchia scuola Italia come Zippo (Vicchio), DJ Skizo e i Camelz Finezza Click. Nel 2001 esce il suo primo album. Da qui il successo prima come solista, poi collaborando con diversi e importanti artisti.