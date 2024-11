All’interno della grande manifestazione del “Premio Ausonia”, va in scena il nuovo spettacolo dell’Associazione Confluenze di Rende

Nuovo appuntamento con la III edizione della “Mostra nazionale d’arte del teatro amatoriale italiano”. Il 21 agosto a Marina di Sibari a Cassano dello Ionio, presso il lido “Le bruscate” arriva la nuova rappresentazione teatrale dal titolo “Tuttappò”, per la regia di Andrea Solano su un testo di Loredana Marsico.

La commedia

Il quarantenne Carmine è vittima del furto della pensione della sua onnipresente suocera. Sua moglie, donna buona con qualche problema di udito, ritiene che il bizzarro Stano possa aiutarli a recuperarla, mentre le dirimpettaie pettegole si intrufolano in casa per saperne di più. Incursioni in stile noir, vicende evocate al limite del surreale, incomprensioni e fraintendimenti, un amore disatteso, il dialetto misto all’italiano e tantissima comicità per uno spettacolo inedito, incalzante e soprattutto divertentissimo, con una conclusione che sorprende e prova a scuotere le coscienze.

La commedia è un’opera corale, con i personaggi che si alternano sulla scena per rappresentare una società tuttora imbrigliata nei legacci di una sottocultura sempre prodiga di furberie, inganni, basse convenienze se non connivenze, malversazioni spesso impunite. Tuttappò rappresenta anche un modo di essere di chi, di fronte ai problemi, al mondo e agli altri, sa dire sempre “e che problema c’è?”.È tuttappò!” anche quando i problemi sono tutto tranne che risolti.

Il Premio Ausonia

Ha visto la luce tre anni fa grazie all’intuizione del Presidente della Fita provinciale di Cosenza, Antonio Maria D’Amico. Quest’anno, grazie al successo conquistato nelle precedenti edizioni, diventa “Mostra del Teatro Amatoriale – Premio Ausonia”. Una rassegna che si articolerà in tre sezioni: Premio Ausonia; Premio Miglior regista e Premio per il Teatro Popolare e di tradizione. L’edizione 2017 si svolgerà nei quattro grandi centri che compongono la Piana di Sibari: Corigliano Calabro, Rossano, Oriolo e Cassano all’Ionio e che rappresentano le porte d'accesso del Quadrato Compagna, come ha spiegato il direttore artistico D'Amico. In scena, 16 compagnie teatrali amatoriali italiane che si contenderanno il primo premio. A valutare le migliori produzioni una giuria di esperti del settore