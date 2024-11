Si entra nel clou dell’estate e torna a Montalto Uffugo il festival Artinstrada, giunto alla XV edizione, un appuntamento attesissimo da montaltesi e non, da grandi e piccini, che da ormai 15 anni anima le strade del centro storico. Bolle di sapone, giganti, trampolieri e acrobati sono pronti per animare e divertire Montalto Uffugo nei giorni di lunedì 12 Agosto e martedì 13 Agosto. Le piazze prescelte per entrambe le date sono E. Bianco, S. Merli e Municipio.

Ma non è l’unico appuntamento atteso nell’estate Montaltese. Tanta fibrillazione anche per il rapper napoletano Rocco Hunt, che nella sera del 15 Agosto sarà in concerto gratuito con il suo “Live Summer Tour 2019” nella piazza principale della città.