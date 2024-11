Coinvolti nel progetto “Calabria dona… Musica” tanti artisti del territorio. Questi gli otto ospedali interessati dall’iniziativa

Un Natale di gioia, sorrisi e musica. E’ l’impegno per il 19 e 20 dicembre quando in ben otto reparti pediatrici degli ospedali calabresi in contemporanea, lo spirito natalizio invaderà le corsie ospedaliere grazie all’iniziativa promossa da CalabriaSona. Nei reparti di pediatria degli ospedali di Crotone, Cosenza, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Catanzaro, Corigliano e Soveria Mannelli sarà un vero e proprio momento di festa grazie alla collaborazione di numerosi artisti pronti a imbracciare i loro strumenti: Antonio Grosso, Le Muse del Mediterraneo, gli Skapizza, Ciccio Nucera, Francesco Giannini, il cantastorie Fulvio Cama, Tarantella No-Stop, i Behike Moro, Antonio Algieri, Mario Nunziante, Nino Stellittano dei Kalavrìa, gli Amakorà, Valentina Balistreri, Sebastian Trunfio, Massimo Ferrante, Notte Battente, gli Enigma, Ilenia Filippo e molti altri ancora.

Otto ospedali calabresi

«Abbiamo pensato di restituire qualcosa a chi ne ha più bisogno. Inoltre –commenta Giuseppe Marasco di Calabria Sona – dare un supporto ad associazioni del calibro di Officine Buone, per noi è motivo di grande orgoglio. Non sarà questa l’ultima iniziativa che ci vede impegnati assieme».«Siamo molto orgogliosi di essere riusciti ad unire otto ospedali calabresi – ha dichiarato Ugo Vivone presidente di Officine Buone – grazie alla forza della musica e alle energie di CalabriaSona questa iniziativa permetterà al format Special Stage di crescere e portare ogni mese la musica e il talento dei giovani all’interno di nuovi ospedali anche in Calabria». Sono da menzionare anche l’impegno da parte delle associazioni Abio e Bambidi Cosenza e ancora Abio di Reggio Calabria.

Eventi in contemporanea in tutte le province

La prima tappa sarà giorno 19 dicembre, al mattino, all’Ospedale Annunziata di Cosenza. Le altre tappe invece avranno luogo giorno 20. Gli artisti Calabria Sona saranno impegnati ad intrattenere e a portare alcuni doni alle famiglie, agli operatori sanitari ma soprattutto ai bambini che per motivi di salute (più o meno gravi) saranno costretti a trascorrere un Natale “differente”, magari lontano dalle loro case.

Programma

19 dicembre

Ospedale Civile dell’Annunziata di Cosenza in via Migliori 1 – Pediatria.

20 dicembre

Ospedale Ciaccio in viale Pio X 95 - reparto di oncologia pediatrica

Alle ore 9:15 - Reggio Calabria

Grande Ospedale Metropolitano “Melacrino Morelli” via Giuseppe Melacrino, 21 – Reparto di oncoematologia pediatrica

Alle ore 17:15 - Reggio Calabria

Grande Ospedale Metropolitano “Melacrino Morelli” via Giuseppe Melacrino,21- Reparto pediatria

Alle ore 10:15 - Crotone

Azienda Ospedaliera Provinciale, presidio di Crotone “ San Giovanni di Dio” reparto unità operativa complessa di pediatria

Alle ore 10:15 - Vibo Valentia

Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia – Reparto unità operativa pediatrica

Alle ore 9:30 Soveria Mannelli (CZ)

Presidio ospedaliero –Ambulatorio pediatria via Guido Pellico

Alle pre 10:00 - Corigliano Calabro (Cs)

Ospedale civile “Guido Campagna”, Viale Rimembranze,1 Corigliano Calabro (Cs)- Reparto pediatria ed Assistenza neonatale