La manifestazione è inserita nel cartellone eventi del 51esimo Settembre rendese, in programma fino al 23 settembre

La Mostra concorso “Geni comuni” verrà inaugurata oggi, dalle 20, a Paola. Tra le novità di questa terza edizione, la partnership con l'Amministrazione comunale. Le opere vincitrici, come comunicato dal sindaco Basilio Ferrari, verranno ospitate in una prestigiosa location della Città di San Francesco.

La manifestazione è inserita nel cartellone eventi del 51esimo Settembre rendese, in programma fino al 23 settembre (dal martedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20). In mostra 56 opere di altrettanti artisti, selezionati su circa cento candidature. Un evento quello del museo rendese, diretto da Roberta Vercillo, che ha richiamato nel corso delle precedenti due edizioni migliaia di persone da ogni parte della Calabria e non solo. Un progetto nato con l'intento di valorizzare le eccellenze artistiche del territorio e non solo e che nel corso delle edizioni passate ha saputo raccogliere un notevole successo di critica e di pubblico.

Il ciclo di appuntamenti è stato promosso dall'Amministrazione comunale di Rende guidata dal sindaco Marcello Manna e dall'assessorato alla cultura guidato da Vittorio Toscano.

Tra i partner della mostra alcune eccellenze calabresi: Barbieri, Cantine Spadafora, Salumificio Cozac, Borromeo, Hotel Europa Emò, Rossosapore e C Piace Original. Progetto e ideazione sono a cura di Luigi Le Piane. Questa terza edizione è stata affidata al critico d'arte Roberto Sottile coadiuvato da Maria Teresa Buccieri. L'intero allestimento è stato realizzato a cura del personale del Museo del Presente.

Presente fuori concorso le installazioni fotografiche dell'artista Stefania Sammarro e nella serata inaugurale Michele Calvano (violinista) e Fabiana Rizzo (pianista) cureranno gli interventi musicali. Prevista anche una sezione interamente dedicata ai vincitori di Geni comuni 2015: Assunta Mollo, Francesco Minuti e Fabrizio Trotta. Solo per la serata inaugurale sarà attiva la giuria popolare, tutti i presenti potranno infatti scegliere e votare la loro opera preferita.