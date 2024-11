L’evento nasce per valorizzare uno dei siti naturalistici più apprezzati in Calabria. Appuntamento il 10 agosto

Dopo il weekend naturalistico dello scorso maggio, un'altra tappa del percorso tracciato in sintonia con il progetto slow food “L' Appennino che verrà”. L’ appuntamento a Pazzano, nel Reggino, per “Calici di Stelle” si terrà il 10 agosto alle 20.30 presso il piazzale del santuario per degustare i vini . L 'evento inserito nel ciclo di Città del vino e' organizzato dall’amministrazione comunale di Pazzano e santuario di Montestella in collaborazione con l associazione L' albero della vite, Slow Food progetto “Stati generali delle comunità dell' Appennino”, Slow food Soverato versante jonico. Dalla sommità di Monte Stella a Pazzano si gode il paesaggio della valle dello Stilaro ed il cielo stellato.

Valenza naturalistica del sito

Un luogo suggestivo, rimarcano i promotori, che stiamo riscoprendo per la sua valenza naturalistica , per le sue erbe, i suoi fiori , le sue rocce. Lo vivremo in compagnia la sera del 10 agosto con Calici di Stelle , con musica dal vivo, stelle cadenti e anche un pizzico di cultura legata agli astri. Hanno aderito le cantine Murace , Riggio di Bivongi , Baccellieri di Bianco , Senatore di Ciro'. Per chi desidera sostare e godere dello spettacolo dell' alba sono disponibili alcune camere presso il romitorio del santuario di Montestella.