Questa sera sul palco del Teatro Auditorium Unical, in programma, il recital pianistico di Cristiano Burato, considerato a livello internazionale uno dei maggiori pianisti

Si sta svolgendo in questi giorni il VII International Music Award “Luciano Luciani”, la manifestazione promossa dall’ICAMS (Istituto Calabrese Arte Musica e Spettacolo), con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Rende e la direzione artistica della manifestazione il m° Paolo Manfredi. Questa sera, alle ore 20.30, sul palco del Teatro Auditorium Unical, in programma, il recital pianistico di Cristiano Burato, considerato a livello internazionale uno dei maggiori pianisti della sua generazione. La sua intensa attività concertistica lo ha portato ad esibirsi nelle sale più prestigiose in Italia e all’estero. Ha collaborato con prestigiose orchestre (dall’Orchestra Filarmonica della Scala alla Philarmonia Orchestra di Londra) e con celebri direttori d’orchestra, tra i quali Simon Rattle, Lü Jia e Marcello Viotti.





Il recital pianistico prevederà: Beethoven: 32 variazioni in do minore; Mendelssohn: Variationsserieuses; Bach-Busoni: Ciaccona; Chopin: Sonata n° 3 op 58. Burato ha ricevuto innumerevoli apprezzamenti per le sue interpretazioni Chopiniane: ha ricevuto premi e menzioni speciali da parte di Giurie Internazionali (Sydney, Colonia e Londra) ed è stato invitato a tenere numerosi concerti dedicati al compositore polacco.

Italia, Austria, Russia, Svizzera, Romania, Argentina, Canada, Corea del sud, Giappone, Cina sono solo alcuni dei Paesi da cui sono giunti i circa 600 musicisti che si contenderanno l'International Musica Award “Luciano Luciani” che si concluderà venerdì 24 novembre, alle ore 20.30, sul palco del TAU con la cerimonia di premiazione dei vincitori dei tre concorsi ed esibizioni dei meritevoli scelti dalle giurie.

Il programma

il Concorso Internazionale Pianistico Luciano Luciani, dal 21 al 24 novembre, presso la Casa della Musica riservato a pianisti già concertisti. La Giuria Internazionale sarà composta da: M°Boris Petrushansky pianista e docente presso l’Accademia di Imola (Presidente); M° Giuseppe Maiorca pianista, docente presso il Conservatorio di Musica di Cosenza; M° Oleg Marshev pianista, docente presso Università “A. Bruckner” di Linz (Austria), M° Maria Perrottapianista, docente presso Conservatorio di Venezia; M°Luca Schieppatipianista,docente presso il Conservatorio di Musica di Novara.





Il Concorso Nazionale Musicale Luciano Luciani, dal 16 al 24 novembre, presso Teatro Piccolo Unical (riservato a strumentisti ad arco, strumentisti a fiato, musica da camera e pianoforte ; suddiviso in 6 fasce d’età dai 6 anni in su).



Il Concorso Nazionale Scuole Medie ad indirizzo musicale e Licei Musicali “Luciano Luciani”, dal 23 al 24 novembre, presso Teatro Piccolo Unical (sezioni: solisti, musica da camera, ex alunni scuole medie e Orchestre).