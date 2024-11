Una cerimonia all’insegna della letteratura, conoscenza e bellezza. Tra i premiati anche Gioacchino Criaco

La sesta edizione del “Premio Elmo” ha racchiuso il meglio della cultura insieme a concetti essenziali e importanti quali nutrirsi di conoscenza e diffondere la bellezza come metodo più potente per contrastare l’illegalità.

Il prestigioso riconoscimento è stato istituito per la prima volta nel 2012 dall’Associazione culturale “Piazza Dalì” di Rizziconi ed è ispirato all’elmo di San Teodoro, patrono della città. Viene conferito a personalità, singoli artisti, associazioni, operatori culturali, impegnati concretamente a valorizzare il concetto di arte e di cultura in una realtà ricca ma per molti aspetti complessa e difficile, come quella del Sud Italia.

La cerimonia di premiazione si è svolta in Piazza Vittorio Emanuele II, moderata dalla giornalista Marina Malara, a cui ha partecipato anche il Presidente dell’associazione “Piazza Dalì” Giammarco Pulimeni e la giuria tecnica che ha valutato le opere.

I vincitori

Categoria Artisti

Stefania Sammarro, in arte Ania Lilith, autrice si numerosi scatti esposti in mostre internazionali.

Salvatore Cusimano, per la sua arte innovativa: ha infatti realizzato abiti a mano interamente con la carta: "paper couture".



Categoria giornalisti-scrittori

Gioacchino Criaco, autore di talento di numerosi libri, che ha raggiunto fama internazionale nel 2008 con “Anime nere”, il suo primo romanzo di grande impatto socio-culturale.

Edvige Vitaliano, calabrese, redattrice e responsabile delle pagine culturali de “il Quotidiano del Sud”, la quale ha ribadito l’importanza di promuovere la cultura nel nostro territorio attraverso eventi di valore e qualità.



Categoria associazioni-promotori

“Associazione Prometeus onlus” di Palmi, presieduta da Saverio Petitto. Il presidente ha spiegato come l’impegno dell’associazione sia rivolto all’attuazione della bellezza in maniera concreta, attraverso interventi per il decoro urbano, promozione di iniziative con scopo didattico e sociale.



Categoria Move

App Viaggiart che ha già geolocalizzato, con informazioni di interesse culturale, oltre 40mila località italiane; il premio è stato consegnato dalla giornalista Michela Zio.



Gli altri riconoscimenti conferiti da Piazza Dalì sono stati assegnati allo stilista Danilo Forestieri che ha ricevuto il premio dall’artista Giovanni Fava, e alla soprano Maria Teresa Leva che ha ricevuto l’elmo da Mario Augimeri dell’associazione San Fantino. Infine, premio speciale allo scrittore Stefano Veroux e premio speciale alla carriera all’eclettico artista, creatore del maestoso “Musaba”, Nik Spatari.