A curare la mostra “Architettura Invisibile” al Museo Carlo Bilotti di Roma sarà la calabrese Rita Elvira Adamo

“Architettura Invisibile”: è questo il titolo della mostra aprirà i battenti il prossimo 19 gennaio al museo Carlo Bilotti di Roma. L'iniziativa, organizzata dalla Fondazione Italia Giappone e promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita Culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, è parte del programma delle celebrazioni per il 150° anniversario delle relazioni tra Giappone e Italia e ha come obiettivo fondamentale analizzare e riscoprire il ruolo storico assunto dalle avanguardie architettoniche giapponesi ed italiane sviluppatesi negli anni sessanta e settanta.

Suddivisa in tre sezioni, a confronto nella mostra, curata dalla calabrese Rita Elvira Adamo (in foto), dunque le opere di alcuni tra i maggiori protagonisti della ricerca architettonica appartenenti ad entrambe le culture, apparentemente così diverse ma allo stesso modo determinanti per l'evoluzione dell'architettura moderna.