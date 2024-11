Sarà lo stabilimento aziendale della Ecoross di Rossano a ospitare venerdì 24 giugno alle ore 21, la selezione provinciale di Miss Italia in Calabria 2016

ROSSANO - L’evento sarà una vetrina di rilievo per la città di Rossano e per l’intero comprensorio della costa jonica. L'iniziativa sarà anche l'occasione per aprire le porte dell'azienda al territorio, con i visitatori che avranno modo di osservare la struttura e notare come anche un impianto di selezione dei rifiuti, tecnologicamente all'avanguardia, possa coniugarsi con un concorso di bellezza. «Un evento di straordinaria rilevanza – afferma l'amministratore unico di Ecoross, Walter Pulignano – che si inquadra in un percorso intrapreso già da tempo e finalizzato a sostenere ogni tipo di iniziativa volta a promuovere le nostre realtà territoriali, da ogni punto di vista: sociale, economico, culturale e artistico. L’obiettivo in questa occasione è quello di offrire un’importante vetrina capace di dare lustro e risalto a tutte le risorse di cui questo comprensorio dispone».