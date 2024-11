Nella nota piazzetta panoramica della località tirrenica, tra musica e divertimento, in scena la “Silent Disco”

San Lucido si conferma anche per quest’anno meta calabrese privilegiata per migliaia di turisti che affollano la nostra regione nella stagione estiva. La piazzetta panoramica resta ancora isola del divertimento ed è qui che si svolgerà questa sera, a partire dalle 23, in uno dei più noti locali della cittadina una serata del tutto particolare: la Silent disco. Tre deejay, tre generi, tre canali. Si balla rigorosamente in cuffia. Una ventata di novità in una serata unica e travolgente come tutta l’estate sanlucidiana.