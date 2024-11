Il teatro comunale di Soverato ha fatto da cornice allo spettacolo di danza “Precious Christmas”, curato dall’Ater Ballet che da anni ormai calca i palcoscenici regionali e non solo. Una serata all’insegna della danza, della musica, delle emozioni ed anche della beneficenza.



Proprio così perché come ha spiegato la direttrice artistica Maria Grazia Sestito: «La serata è nata dalla voglia di poter fare qualcosa di utile a livello sociale. Solitamente a Natale organizziamo delle lezioni aperte, quest’anno invece ci siamo dedicati al saggio di fine anno per raccogliere fondi da destinare alle famiglie bisognose di Soverato per consentire anche a loro di poter trascorrere delle feste più serene. Sarà poi l'amministrazione comunale a individuare le famiglie in difficoltà a cui destinare il ricavato in quanto le politiche sociali del Comune hanno sicuramente un quadro completo della situazione».





Il teatro gremito in ogni ordine di posto è stata la risposta più importante all’iniziativa che si è rivelata molto interessante anche dal punto artistico oltre che dal punto di vista umano e solidale. La direttrice artistica, coadiuvata dalle collaboratrici Martina Raffaele e Giulia Raschillà, ha coinvolto tutti i corsi della scuola di danza sul palco, dalle più piccole fino al corso avanzato.



Emozioni anche a fine serata con un ricordo ed un pensiero rivolto al padre della direttrice artistica, Mario Sestito, venuto a mancare poche settimane fa e che quasi dieci fa realizzò materialmente la prima sede della scuola Ater Ballet che, quindi, proprio nel 2020 compirà 10 anni di vita.