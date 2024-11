Sabato, a partire dalle ore 20:30, nella centralissima piazza Municipio la kermesse, organizzata dalla scuola Art Dance, con i migliori danzatori del mondo

La cornice sarà piazza Martiri D’Ungheria a Vibo Valentia. Protagonista, invece, sarà la danza. In tutte le sue forme. Sul palco che verrà allestito davanti palazzo “Luigi Razza” si esibiranno i migliori ballerini di tutto il mondo.

Al primo Latin American Festival, promosso dalla scuola Art Dance e dall’amministrazione comunale, riflettori per Marco Festa e Samantha Noschese, campioni di danze standard e finalisti ai tornei mondiali di Show dance negli ultimi tre anni. Nicholas Fiorini e Marina Muliar, il duo che porta in alto i colori dell’Ucraina nella danza latino-americana.

E poi i vibonesi doc Gregorio Corello e Darya Suslova, la coppia (anche nella vita) che ha fatto innamorare appassionati e non a ritmo di danza in giro per il pianeta. Insieme hanno rappresentato l’Italia ai campionati amatori classe Internazionale in Germania, Belgio e Israele.

Classe ed esperienza che i due ballerini hanno voluto mettere in scena in uno spettacolo, quello di sabato sera a partire dalle ore 20:30, tutto da vivere.

Madrina del primo “Latin American Festival” la conduttrice de “La Nostra Domenica”, programma rivelazione nell’ultima stagione televisiva firmata LaC, ed ex miss Calabria, Erica Cunsolo.