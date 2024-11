In un'atmosfera di convivialità e ironia, Italo Palermo e Simona Tripodi, nella puntata odierna di Zigo Zago in diretta dall'aeroporto di Lamezia Terme, hanno ospitato Alessio Praticò, attore calabrese di spicco, che ha condiviso le sue esperienze nel mondo del cinema e della televisione, allacciando un legame forte con la sua terra natale. L'occasione è stata la presentazione della nuova serie "Stucky", in onda su Rai 2, ogni mercoledì alle 21.20, di cui Praticò è protagonista insieme a Giuseppe Battiston.

Stucky, un giallo calabrese su Rai 2

L’ispettore “Stucky” è un personaggio ispirato ai romanzi di Fulvio Ervas, che si dipana tra indagini e convivialità, con un cast che sa come mischiare suspense e leggerezza. Il protagonista è un investigatore di origini persiane che svolge la sua attività alla questura di Treviso. «Mercoledì scorso è andata in onda la prima puntata e abbiamo ricevuto feedback straordinari», ha dichiarato Alessio, visibilmente entusiasta. «La serie è un giallo atipico, dove l’ispettore Stucky, un po' come noi calabresi, preferisce risolvere i casi con un buon piatto in tavola». Praticò, nel ruolo del poliziotto Fabio Guerra, porta un tocco di "pensiero laterale" tipico del sud Italia, sottolineando come anche nei momenti di crisi, la calma e la riflessione possano rivelarsi gli alleati più preziosi. «Fabio è un personaggio che invita a prendersi il tempo necessario per capire le situazioni. In fondo, anche noi calabresi affrontiamo le sfide con una bella porzione di tiramisù»!



Ma l'intervista non si è limitata solo ai dettagli della serie. Si è parlato anche dell'importanza delle produzioni italiane nel creare opportunità lavorative, sia per attori sia per tutti i professionisti del settore. «Il mondo del cinema è una grande squadra - ha affermato Alessio - ogni figura, dai costumisti ai truccatori, è fondamentale per la riuscita del progetto». Riflettendo sulla propria carriera, Alessio si è mostrato grato per i traguardi raggiunti, ma non ha nascosto il desiderio di volare ancora più in alto. «Sono soddisfatto del percorso fatto, ma l'ambizione è parte del nostro mestiere», ha ammesso con sincerità. Concludendo l'intervista, Alessio ha lanciato un appello ai giovani aspiranti artisti: «Seguite i vostri sogni e non temete di affrontare le difficoltà. Il mondo dello spettacolo richiede sacrificio e passione, ma le soddisfazioni possono essere enormi». (Rivedi la puntata qui)