A Zigo Zago, trasmissione targata LaC Tv in onda dall’aeroporto di Lamezia, i microfoni di Italo Palermo e Simona Tripodi hanno avuto l'onore di ospitare una delle ballerine più talentuose del panorama televisivo italiano, Valentina Tarsitano. La calabrese doc, che ha conquistato il cuore del pubblico con la sua energia e la sua professionalità, ci ha raccontato la sua straordinaria carriera e i sacrifici che ha affrontato per arrivare dove è oggi (rivedi tutta la puntata qui).

A soli 17 anni, Valentina ha lasciato la sua terra per inseguire il suo sogno a Roma. «Sono partita giovane, ma con tanta determinazione, e fortunatamente ho avuto una famiglia che ha sempre creduto in me, in particolare mia madre», racconta con un sorriso. È proprio lei, infatti, la sua prima sostenitrice, quella che le ha insegnato che il successo si costruisce giorno dopo giorno. E così, tra mille difficoltà, Valentina ha iniziato la sua scalata nel mondo della danza e della televisione, diventando un volto noto grazie alla sua partecipazione a programmi come Tale e Quale Show, dove ormai è un punto di riferimento da ben otto stagioni.

Il programma di Rai 1 ha avuto un ruolo fondamentale nella sua carriera. «Ogni anno che mi confermano è una grande soddisfazione, vuol dire che il mio lavoro viene apprezzato. Tale e Quale è una vera famiglia, con Carlo Conti, Fabrizio, il coreografo, e tutta la squadra», dice Valentina, visibilmente emozionata.

Ma non c'è solo gloria. Il mondo dello spettacolo è fatto di duro lavoro e sacrificio, e Valentina non nasconde le difficoltà. «Quando ti trovi su un palco all'aperto, con il freddo gelido di Capodanno, e devi ballare con il ghiaccio sotto i piedi, capisci cosa significa davvero il sacrificio», ammette, raccontando un aneddoto che non manca di far sorridere. «Siamo finiti a scivolare come in Paperissima! A volte non c'è solo l'adrenalina, ma anche tanta fatica».

Con il 2024 ormai alle porte, Valentina guarda avanti. Tra i suoi progetti, c'è la voglia di crescere e arricchire il suo bagaglio artistico. «Vado a Londra per un progetto mio, voglio imparare, arricchirmi, portare qualcosa di nuovo nella mia terra», racconta. E chissà, magari in futuro vedremo Valentina anche come cantante o in qualche musical, un altro dei suoi sogni nel cassetto.

Valentina Tarsitano non è solo una ballerina straordinaria, ma un simbolo di come i sogni possano diventare realtà anche partendo da una piccola città del Sud Italia. «Quando vedo la Calabria arrivare in tv, mi emoziono. È bello sapere che il mio lavoro può far orgogliosi i miei concittadini», dice con un sorriso che esprime tutto l'amore per la sua terra. Con la sua grinta e passione, Valentina è destinata a brillare ancora di più.