Si sta per aprire il sipario di “Cineincontriamoci”, la manifestazione che ha come tema cardine il cinema, giunta all’undicesima edizione. Dopo due anni di stop a causa della pandemia, venerdì 27 agosto alle ore 21.00, il “salotto del cinema” ideato da Mattia Scaramuzzo, avrà come palcoscenico la centralissima piazza Sprovieri ad Acri, nel Cosentino.

L'ospite d'onore

Ospite d'onore della serata l’attore Alessio Boni, che riceverà il premio realizzato per l’occasione dal maestro orafo Domenico Tordo di Mirto Crosia. L’attore bergamasco, che nel prossimo autunno è pronto a tornare in tv con una fiction che racconterà la storia vera dell’alpinista Walter Bonetti, avrà anche la possibilità di visitare le bellezze della Calabria attraverso un pacchetto promozionale che gli verrà consegnato durante la serata del Cineincontriamoci.

"La bellezza salverà il mondo"

Il tema scelto per la serata è “La bellezza salverà il mondo”, un augurio di ripartenza dopo questi mesi caratterizzati dall’emergenza sanitaria. «Lo slogan è stato scelto perché continuiamo a vivere momenti delicati e bui, per questo spero che da settembre in poi tutto possa cambiare», commenta così l’organizzatore dell’evento Mattia Scaramuzzo. «Dal prossimo ottobre vorremmo istituire diverse masterclass, che permetteranno ai tanti giovani che amano il cinema di poter studiare e formarsi qui da noi. Il festival – aggiunge Scaramuzzo – che quest’anno ha avuto il patrocinio anche della presidenza del consiglio regionale, continua a vivere grazie alle associazioni Rotary Club Acri, Lions Club Acri e Fidapa Acri, ma soprattutto alle tante attività imprenditoriali che ci danno fiducia da molti anni».

Gli ospiti

Tra gli ospiti della serata condotta dal giornalista Piero Cirino ci saranno anche Lino Polimeni (autore e conduttore televisivo), Marco Falivelli (speaker radiofonico), Eleonora Cristiani (influencer), Simona Camera, in arte Jijì (unica ventriloqua donna in Calabria e bubble artist), Giorgia Groccia, in arte Caffèlatte (cantautrice e scrittrice), Max Mazzotta (attore) e Caterina Misasi (attrice). La madrina della serata sarà la giovane modella Azzurra Salamone.