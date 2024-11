Il concerto si terrà in Piazza Indipendenza domenica 24 settembre alle 21.30 ed è inserito nelle celebrazioni del Cinquantenario dei Bronzi di Riace. Prima è prevista una conferenza stampa al Museo Archeologico

«Ho il grande piacere di annunciare il concerto di Al Bano Carrisi a Reggio Calabria il 24 settembre, promosso dal Dipartimento Cultura della Regione Calabria». A dirlo è Giusi Princi, vicepresidente della Regione Calabria con delega anche alla Cultura, rendendo noto il grande evento, finanziato nell’ambito delle tantissime attività messe in atto per celebrare il Cinquantenario dei Bronzi di Riace, simbolo della Calabria e della Magna Graecia.

Il concerto si terrà in Piazza Indipendenza domenica 24 settembre alle ore 21:30. Alle ore 18 dello stesso giorno, invece, presso il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, si terrà una conferenza stampa, a cui prenderanno parte il vicepresidente e l'artista di fama internazionale.

«Insieme al Presidente Roberto Occhiuto, abbiamo scelto un artista blasonato e che al contempo fosse espressione di valori attinenti alle celebrazioni dei Bronzi. Al Bano Carrisi è una scelta studiata e fortemente voluta dalla Regione Calabria - spiega Giusi Princi - perché è un uomo del Sud e che del Sud si è sempre fatto difensore, promotore ed ambasciatore nel mondo. Nel corso della sua infinita carriera ha venduto oltre 25 milioni di dischi nel mondo, ha vinto 26 dischi d’oro e 8 dischi di platino; ma soprattutto non ha mai dimenticato le sue origini, tanto in termini geografici quanto di tradizioni, valori, usi e costumi. Al Bano dell'essere meridionale ne ha fatto sempre un vanto, un pregio, portando in tanti Paesi il nostro calore, la nostra temperanza, le nostre bellezze artistiche, culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche».

«Ringrazio l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria per la collaborazione e invito tutta la cittadinanza ad accorrere numerosa al concerto – conclude il vicepresidente della Regione - per cantare a squarciagola le indimenticabili canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana nel mondo».