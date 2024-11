L’importante rassegna itinerante farà tappa per la prima volta in Calabria l’1 e il 2 ottobre. Tra gli ospiti d’onore Dario Brunori e Otello Profazio

Conto alla rovescia per il “Tenco ascolta”, la rassegna itinerante del prestigioso Club Premio Tenco che per la prima volta farà tappa in Calabria, a Cosenza, sabato 1 e domenica 2 ottobre, ospitato nella location del Castello svevo.

Due giorni di grande cantautorato che vedrà le mura della fortezza federiciana risuonare con i ritmi di nomi noti e giovani emergenti.

Passeranno così dal palco bruzio del “Tenco ascolta” le nuove proposte musicali, tutte rigorosamente con radici meridionali, selezionate dalla direzione artistica del Club.

Nella prima serata, con inizio alle 20,30, ospite d’onore sarà Dario Brunori, attesissimo per l’esibizione “Brunori canta Dalla” insieme a Alfredo Biondo, Mirko Onofrio, Takabum Camera Unit. Le prime quattro nuove proposte in questa occasione saranno invece: i Camurria da Enna, Giulia Catuogno da Palermo, Marcondiro da Cosenza, Gerardo Tango da Andria.

In entrambe le serate troveranno spazio le suggestive incursioni di Otello Profazio.

L'evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Cosenza, l’Università della Calabria e la Fondazione Lilli Funaro.