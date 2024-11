Musica, comicità, teatro e beneficienza. C’è tutto questo nello spettacolo “Dalle lasagne al brod..way” che andrà questa sera in scena questa sera, alle ore 21.00, al teatro “Cilea” di Reggio Calabria. L’evento è stato presentato stamani a Palazzo San Giorgio. Un viaggio all’insegna dell’allegria con l’instancabile ed eclettico Gigi Miseferi che con il suo fantastico spettacolo fatto di canzoni, racconti e aneddoti interagirà con il pubblico, con Silvia Mezzanotte e Pippo Franco, volto celebre de “Il bagaglino”.

Lo spettacolo è organizzato dal Rotary Club, il Rotaract di Reggio Calabria e i Rotary della provincia sotto la guida del governatore Salvatore Ioveno del distretto Rotary 2100, e ha lo scopo di raccogliere fondi da destinare alle iniziative di contrasto alla diffusione della poliomielite. In occasione della giornata mondiale della polio infatti è dal 1979 che grazie al Rotary International i casi di poliomielite nel mondo sono diminuiti al 99.9% con oltre 2 miliardi e mezzo di bambini vaccinati. Un evento per una grande sfida raccogliere quei fondi proprio per raggiungere l’obiettivo del 100% nella eradicazione della poliomielite ma anche con il cuore e la mente rivolti all’attore reggino Giacomo battaglia, colpito l’estate scorsa da una grave patologia neurologica e attualmente ricoverato.

Sul palco doveva esserci anche lui ed è per questo che lo spettacolo è a lui dedicato. «La presenza di Giacomo- afferma Pippo Franco- era determinante perché da tempo lavoravamo insieme con grande successo. La sua sarà un mancanza forte ma, cercheremo di superarla e di andare avanti per lui, per lo spettacolo e per il pubblico». Non sarà facile soprattutto per Gigi Miseferi, amico e storico compagno di lavoro di Giacomo Battaglia, cavalcare il palcoscenico. Ma Misefari non perde il sorriso, Giacomo non l’avrebbe mai voluto. «È una serata alla quale la gente ha risposto alla grande, ringrazio tutti coloro mi stanno chiedendo di Giacomo- dice Miseferi alla nostra testata, vogliamo con il sorriso portare una energia positiva affinché possa raggiungere anche Giacomo e questa storia possa risolversi al più presto. Sono sicuro che questa ondata di allegria e solidarietà arrivi anche a lui e gli dia forza».