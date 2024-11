Si chiama Alfredo Bruno, è cosentino, ed è già famoso al grande pubblico per la sua partecipazione ad X-Factor con cui si è fatto conoscere per la sua voce soul che gli ha permesso di farsi apprezzare in tutta Italia

Alla 62esima edizione del Festival di Castrocaro, dedicato agli artisti emergenti più promettenti, la Calabria scommette Alfredo Bruno, giovane talento cosentino che si esibirà tra i 10 finalisti che martedì 3 Settembre si sfideranno nell’attesissima finale del festival canoro, in onda su Rai2 e Radio 2 a partire dalle 21.00. La serata, condotta da Belen Rodriguez e Stefano De Martino, vedrà l’esibizione di 10 giovani italiani di età compresa tra i 17 e i 28 anni: Anita Guarino, Debora Manenti, Giovanni Arichetta, Gaia Gemmellaro, Michele Sechi (Mike Baker), Nicole Frendo, Riad Souala, Roberto Pio Leonardo Tornabene, Rosario Canale (Kram), Alfredo Bruno.

Alfredo Bruno, già famoso al grande pubblico per la sua partecipazione ad X-Factor, studia canto sin da bambino: il suo talento e la sua caratteristica voce soul, gli hanno permesso di farsi apprezzare in tutta Italia. Nel 2013 viene premiato come miglior cantante emergente da Marco Masini, Fabrizio Palma, Francesco Mogol e il Direttore Artistico di Radio Italia Antonio Vandoni con il Premio Award Next Generation al Contest – Una Voce per il Sud. Nel 2014 pubblica “Non ci sto” scritto da Cecilia Cesario presentandolo inoltre il 3 gennaio 2015 presso l’Ivy Leaf Club di Londra. Nel 2015 è ospite nel terzo Live Show di X Factor Albania insieme al Coro de La Voce Produzione diretto da Cecilia Cesario. Dal 2012 è corista al Concorso Canoro Interpreti Musica Leggera Italiana; Ha condiviso il palco con Artisti come: Amara, Virginio Simonelli, Viola Valentino, Marco Ferradini, Federica Camba, Gio Di Tonno, Nicky Nicolai, Stefano Di Battista, Beppe Dettori (Tazenda), Matia Bazar, Dear Jack, Omar Pedrini, Alexia, Marianne Mirage, Simona Bencini (Dirotta Su Cuba), Laura Bono, Paolo Vallesi, Gatto Panceri, Mariella Nava, Carlo Marrale, Ilaria Porceddu, Antonino, Roberto Casalino, Sugarfree, Max De Angelis, Simone Tomassini, Mario Rosini, Micaela, Lisa, Chiara Dello Iacovo e molti altri.