Si scaldano i motori in vista del Settembre Rendese. Con il programma “Ben tornati a casa”, l'evento giunto alla sua 54esima edizione, dà appuntamento dal 9 al 30 settembre. Si tratta di una kermesse di respiro nazionale che porta in Calabria non solo il meglio del panorama musicale italiano ma anche teatro e grandi eventi culturali. In un equilibrio perfetto tra musica, prosa, arte di strada ed enogastronomia all’insegna della commistione tra tradizione e innovazione.

Gli spettacoli

Tra i grandi appuntamenti musicali, i concerti dei Boomdabash, mercoledì 18 settembre alle ore 21, e degli Stadio, giovedì 26 settembre alle ore 21 in Piazza Borromeo a Rende.

Diversi gli eventi che animeranno le tre giornate nel centro storico con artisti del calibro di Antonella Ruggiero, Bungaro e Giorgio Conte. Un programma fitto di appuntamenti che sarà illustrato nel dettaglio durante la conferenza stampa di presentazione. Ad ideare la kermesse, l’amministrazione comunale di Rende cofinanziata dalla Regione Calabria con “Avviso pubblico per la selezione e il finanziamento di interventi per la valorizzazione del sistema dei beni culturali per la qualificazione ed il rafforzamento dell’offerta culturale presente in Calabria - Annualità 2017”. Il cartellone curato dal direttore artistico Marco Verteramo.