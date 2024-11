A Lamezia Terme una serata dedicata alla scoperta dello scrittore in un excursus storico su vita e opere ricostruito con testi, immagini e video

Giovedì 30 maggio appuntamento con Contemporanea e Testuali Parole, i momenti più letterari di Impressioni mobili.Il progetto, ideato e promosso da Open Space – Associazione culturale, ritorna con un doppio appuntamento dedicato allo scrittore Leonardo Sciascia.

Luogo degli incontri il Tip Teatro, in via Aspromonte di Lamezia Terme. I lavori cominceranno alle ore 17.30 con il laboratorio di scrittura partecipata Testuali parole. Alle ore 19.00, invece, partirà la discussione di Contemporanea “Leonardo Sciascia, storia di uno spirito libero”. Reading e excursus storico per ricostruire la vita e le principali opere dello scrittore.

Durante ogni appuntamento letterario Open Space si concentrerà su un focus storico-letterario provando a confrontarsi dal punto di vista pratico con le poetiche e gli stili di vari autori. Senza nessuna pretesa di esaustività o di completezza, l’obiettivo è quello di cimentarsi tutti insieme con le parole e con la scrittura, con la poesia e con la prosa, per “mettere alla prova”, grazie a grandi classici della letteratura contemporanea, il proprio bagaglio di creatività e immaginazione.

Leonardo Sciascia

Leonardo Sciascia nasce l’8 gennaio 1921 a Racalmuto, provincia di Agrigento. Scrittore, saggista, giornalista, poeta, drammaturgo, critico d'arte, anche deputato del Partito Radicale tra il 1979 e il 1983; Leonardo Sciascia è stato uno degli uomini più influenti della seconda metà del Novecento.

Tra i suoi romanzi e raccolte più famosi: Il giorno della civetta, il primo e tra i più grandi romanzi sulla mafia, Le parrocchie di Regalpetra, Gli zii di Sicilia, Il contesto, Todo modo, Il mare color del vino.

Sciascia muore a Palermo il 20 novembre 1989, all’età di sessantotto anni.