L'evento nasce per valorizzare il dialetto e favorire la creatività degli artisti catanzaresi. 11 gli interpreti che il 12 maggio offriranno al pubblico altrettanti brani inediti con arrangiamenti e stili diversi ma sempre legati alle radici

Sarà il dialetto il protagonista assoluto della prima edizione del Festival della Canzone Dialettale Catanzarese in programma per il 12 maggio al Teatro Politeama Mario Foglietti di Catanzaro su iniziativa dell'associazione Il Cenacolo delle Muse con il patrocinio dell'assessorato alla cultura del Comune di Catanzaro. Saranno 11 gli artisti in gara, accompagnati da un'orchestra dal vivo, che interpreteranno i brani scritti, musicati e arrangiati da Rosario Mercurio, Antonio Rizzo e Lucio Ranieri, che esprimeranno stili e generi diversi, dal pop alla lirica. I dettagli della manifestazione e i nomi dei concorrenti sono stati resi noti in conferenza stampa presso gli studi di registrazione Yara Records.

I cantanti e i brani in gara sono: Mimmo Mancini con “Mo’ cchi su vecchiu”, Antonio Lamanna con “Tarantulijandu”, Maurizio Infusino con “U calabrisa fhora”, Andrea Paonessa con “Paeta si mora!”, Celeste Iiritano con “Veni assettati ccu’ mmia”, Raffaella Capria con “Perdunami”, Irene Terranova con “Sent’a mmia”, Alessia Adamo con “Cchi justizzia”, Lucrezia Livecchi con “Terra de’ cora”, Gianfranco Riccelli con “U riccu, povareddhu”, Donatella Dovico con ” ‘Ntra l’ortu”. Ad accompagnare i cantanti sarà l'orchestra composta da Raffaele Provenzano alle tastiere, Renato Scarfone alle percussioni, Antonio Rizzo al basso, Denny Chiefalo alla chitarra, Giuseppe Fera alla batteria e Valeria Piccirillo al violino. Coristi: Denise Barbieri, Salvatore Mercurio e Andrea Lombardo. Presenteranno Rossella Galati e Tonino Trapasso. La giuria, presieduta dal poeta e scrittore dialettale Mario Martino, sarà composta da rappresentanti del mondo culturale e musicale catanzarese.

