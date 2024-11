Parere favorevole della conferenza episcopale alla proposta formulata dal vescovo della diocesi di Mileto, Nicotera e Tropea monsignor Luigi Renzo

VIBO VALENTIA - Natuzza Evolo beata. A cinque anni dalla morte, inizia il processo di beatificazione della mistica di Paravati. Il via libera ufficiale è arrivato nel corso dell’ultima seduta della conferenza episcopale che è svolta a Decollatura.

Disco verde. Parere favorevole dunque dei vescovi calabresi alla proposta formulata dal capo della diocesi di Mileto, Nicotera e Tropea, monsignor Luigi Renzo che già annunciato l’intenzione di avviare la fase diocesana del processo di beatificazione a partire dal primo novembre 2014.

Le tappe. Secondo le regole del diritto canonico il complicato iter può essere avviato solo dopo cinque anni dalla morte. Così sarà perché il primo novembre prossimo, festa di ognissanti, ricorrerà il quinto anniversario. Il cammino sarà però lungo e tutt’altro che rapido.

Il disco verde dei vescovi è solo il primo step, rilevante e significativo. Aperta la fase diocesana, toccherà ora alla Congregazione per le cause dei santi valutare la richiesta con indagini dettagliate e verifiche scrupolose. Siamo, insomma, solo all’inizio di un percorso e se l’apertura del processo di beatificazione si è rilevato assai rapido servirà ora del tempo per completare questo nuovo cammino di fede.