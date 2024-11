E' iniziata, questa mattina, la quarta edizione del Tropea festival Leggere&Scrivere. 70 incontri, previsti da oggi al 17 ottobre, che innalzano Vibo Valentia a piccola città della cultura.

Letteratura, cibo, arte, musica. L’edizione 2015 del TF Leggere&Scrivere è entrata nel vivo con la cerimonia inaugurale di questa matina. Nel centro storico della città, Palazzo Gagliardi, ospiterà la fortunata kermesse letteraria. Evento ormai storicizzato, quello portato avanti dal Sistema Bibliotecario Vibonese e dal lavoro dei direttori artistici Maria Teresa Marzano e Gilberto Floriani, rappresenta un fiore all’occhiello per l’intero territorio vibonese. Unico festival letterario calabrese, per la sua realizzazione hanno collaborato, tra i vari enti, la Provincia di Vibo Valentia, i Comuni di Vibo Valentia, Pizzo Calabro, Tropea, Soriano e Serra San Bruno, Confindustria Vibo Valentia e Publiemme srl. E saranno proprio questi comuni, dal mare alla montagna, ad accogliere altri appuntamenti culturali.



Personalità di spessore, intellettuali, scrittori, giornalisti, musicisti, attori: nella scelta dei protagonisti, si è cercato di bilanciare tematiche strettamente connesse al territorio con quelle globali. Maurizio De Giovanni, Mimmo Gangemi, Vito Teti, Enrico David Santoro, Gianna Garbelli, Massimo Cacciari, Nicola Gratteri, Umberto Galimberti, Nuccio Ordine, Nada, Paola Turci, Carin McDonald, Carmine Abate, Gioacchino Criaco, Wanda Ferro, sono solo alcuni dei protagonisti che solcheranno la scena. Non mancheranno gli studenti, grazie all’adesione di vari istituti provenienti da tutta la Calabria. Previsti laboratori di scrittura creativa e letture ad alta voce per il giovane pubblico, momenti per un confronto con i nativi digitali. In linea di continuità con il passato, anche l’edizione 2015, vanterà l’esposizione di opere di artisti calabresi. Una serie di personali che tratteggeranno, attraverso i vari percorsi e ricerche individuali, il significato di “fare arte” in Calabria. Le mostre seguiranno la tematica “Arte e parola” con opere realizzate appositamente per il Tropea Festival.



Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato anche sindaco della città di Vibo Valentia Elio Costa, il presidente del Sistema bibliotecario vibonese Giuseppe Navarra, Antonio Viscomi, vice presidente della Giunta regionale della Calabria, Anna Rossomando, segretario Ufficio di presidenza Camera dei deputati, Gilberto Floriani e Maria Teresa Marzano in qualità di direttori artistici.



Tra gli appuntamenti più attesi per la prima giornata del Festival (l’intero programma è consultabile sul sito www.tropeafestival.it), alle 18.00 a Palazzo Gagliardi, la presentazione del libro “Una sera di luglio. Memorie di un comunista calabrese” di Carlo Scalfaro, (Città del Sole, 2015) a cui interverranno il presidente della Regione Mario Oliverio, Raffaele Mammoliti e Filippo Veltri.