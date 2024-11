Si parte il 3 ottobre per una sei giorni di dibattiti e incontri. Oltre 180 gli appuntamenti e 300 gli ospiti provenienti dall’Italia e dall’estero. Oggi a Palazzo Santa Chiara la presentazione dell’evento

Ai nastri di partenza il Tropea Festival Leggere&Scrivere. Il programma è stato illustrato nell’ambito di apposita conferenza stampa, realizzata in mattinata a Palazzo Santa Chiara, alla presenza degli organizzatori, di Maurizio Vecchio dello sportello vibonese Europe Direct; di Ernesta Pasquale dell’Accademia Italiana di cucina delegazione vibonese; del sindaco di Soriano Francesco Bartone e dell’assessore al comune di Pizzo Mariacristina Mazzei. Contributi anche dai dirigenti scolastici Teresa Goffredo, del Liceo Berto di Vibo e Beatrice Lento, dell’Istituto di istruzione superiore di Tropea.



Il Festival avrà come sede principale il complesso monumentale Gagliardi e si concentrerà su filoni tematici diversi: letteratura, poesia, giornalismo, storia, attualità, archeologia, sport e musica.

Solo per citare alcuni dei personaggi più noti che solcheranno il palcoscenico della kermesse: Fausto Bertinotti, storico leader del Partito della Rifondazione Comunista; il matematico Piergiorgio Odifreddi; Marco Tardelli, storico calciatore; il soprano Katia Ricciarelli; Nuccio Ordine, scrittore e docente di Letteratura italiana; il regista e scrittore Gioacchino Criaco; Giuseppe Smorto, vicedirettore di Repubblica e direttore di Repubblica.it; Marta Ottaviani, inviata in Turchia per La Stampa e Avvenire; e Franco Cardini, saggista; la cantante Irene Grandi; Peppe Voltarelli, premio Tenco 2016 e il maestro del folk calabrese Otello Profazio; Renato Brunetta, capogruppo alla Camera per Forza Italia; il sottosegretario alla Difesa Domenico Rossi e tanti tanti altri. Sono infatti attesi a Vibo Valentia 180 ospiti, per 300 appuntamenti previsti in 6 giorni (intero programma consultabile sul sito www.tropeafestival.it).