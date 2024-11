Reduce dal successo degli anni precedenti ritorna “For Lady Over 33” , il Concorso Nazionale di bellezza e… non solo, giunto alla quinta edizione. Si riparte il prossimo 12 aprile dal Teatro Comunale di Mendicino con la serata inaugurale di “For Lady Over 33” del 2019 per eleggere le prime finaliste del Concorso dove sarà presente una giuria di qualità che valuterà le concorrenti. L’evento si avvale del patrocinio del Comune di Mendicino e del Comune di Cosenza.

Un format di successo

Un format nato a Cosenza nel 2015 da un’idea di Ermanno Reda e che ha incamerato molti apprezzamenti di pubblico nel corso dei numerosi eventi itineranti dove la donna, incarnazione di bellezza, fascino ed eleganza, è stata protagonista indiscussa.

Una donna in grado di oltrepassare il concetto di bellezza puramente estetica e dare risalto a tematiche oggi di stringente attualità. E così come avvenuto negli anni precedenti, anche durante le serate in programma nel 2019 si andranno ad affrontare temi sociali ed etici, quali la violenza sulle donne e la prevenzione medico-sanitaria e tutto ciò che ruota attorno all’universo femminile.



Lo scorso anno accanto alla bellezza femminile over 33 si è pensato bene di dedicare un concorso anche ai signori uomini con For Gentlman Over 40 che si replicherà anche quest’anno.

Accanto alla bellezza il cinema con i laboratori teatrali che dallo scorso mese di febbraio e fino a luglio saranno tenuti, una volta al mese, dal regista Sebastiano Rizzo. Il suo “Gramigna” gli è valsa la nomination, lo scorso anno ai David di Donatello.

Tante personalità illustri per la prima tappa del concorso

Non mancheranno le sorprese per il primo evento inaugurale di “For Lady Over 33” 2019. A presentare la serata sarà la bravissima Maria Podigora, conduttrice televisiva e straordinaria padrona di casa del programma di successo in onda su Esperia TV “Nel salotto di Maria”. Dietro le quinte una schiera di donne che da sempre affiancano Ermanno Reda nell’organizzazione dell’evento, tra cui la responsabile, Dottoressa Maria Loredana Ambrosio, la stilista Vincenza Salvino, Francesca Gaudio, Manuela Capalbo e Fernanda Perrone.

For Lady Over 33 oltre i confini regionali

Da qualche anno il Concorso For Lady Over 33 ha varcato i confini regionali ed è diventato un progetto a connotazione nazionale, con lo scopo di promuovere e valorizzare le eccellenze calabresi in giro per il Belpaese e lasciando la Provincia di Cosenza come sede ufficiali delle finalissime dove saranno proclamate le vincitrici nazionali. I casting partiranno dunque non solo dalla Calabria, ma toccheranno anche il Lazio, la Campania e la Sicilia e non è escluso che si terranno anche in altre regioni del nord Italia.

Intanto ci si prepara al debutto della gran soirée di venerdì 12 aprile al Teatro Comunale di Mendicino dove sarà eletta la première dame “For Lady Città di Mendicino 2019-