VIDEO | La città si prepara per l’atteso evento di musica e spettacolo organizzato come ogni anno dall’Amministrazione provinciale . Tanti i gruppi musicali e gli eventi che si alterneranno dall’1 all’8 settembre prossimi. Quest’anno il filo conduttore sarà la tutela ambientale

Musica, arte, volontariato ed educazione ambientale. Questi i temi principali dell’edizione 2019 di “Settembre al Parco” organizzato dall’Amministrazione provinciale di Catanzaro. Si parte l’1 settembre con il concerto dei Kimera. Nei giorni a seguire, i Machete, la Pfm, gli Osanna con la presenza di Vittorio De Scalzi dei New Trolls e Rovescio della Medaglia. Chiuderà la kermesse, l’8 settembre, il concerto del noto cantautore catanzarese Eman.

Quest’anno la manifestazione avrà come filo conduttore la tutela dell’ambiente. “Naturart” è infatti il titolo scelto per questa edizione in cui saranno organizzati diversi momenti di confronto sulla tutela dell’ambiente e sull’importanza del riciclo.

«Visti i risultati positivi ottenuti con la raccolta differenziata – ha detto il presidente della Provincia Sergio Abramo – vogliamo seguire questo filone, creando momenti di riflessione per i ragazzi sui temi ambientali. In più sarà l’occasione per presentare il Parco nella sua veste migliore, riportata al suo originario splendore dal presidente onorario del Parco, Michele Traversa».

Serata dedicata al compianto Rino Amato

Il 7 settembre, nella serata dei mitici Osanna, sarà consegnata una targa in ricordo del compianto Rino Amato, dirigente della Provincia che, da grande appassionato di musica, aveva dato un grande contributo all’ideazione della kermesse voluta dall’allora presidente Wanda Ferro.

«Era un appassionato di musica – ha concluso Abramo - aveva dato tanto a questa manifestazione ed abbiamo ritenuto giusto dedicare a lui questa edizione».

Il programma completo

1 settembre

Dalle ore 16 alle ore 20 Baby Party;

Ore 18 Apertura Mostra “El Albor de la Vida” dell’artista cubano Alejandro Garcia, visitabile ogni giorno presso il Musmi dall’1 al 15 settembre L’esposizione si compone di 23 opere interamente realizzate con materiale di riciclo;

Ore 19 Master Class con Alfonso Deidda sax e Gerardo Palumbo percussioni , presso Anfiteatro zona bar. I due artisti proporranno un percorso musicale che coinvolgerà direttamente il pubblico.

Ore 21, 30 i “Kimera: I miei Omaggi… Jazz”, omaggio ai grandi compositori e musicisti del ‘900

2 settembre

Dalle ore 16 alle ore 20, il Parco dei Balocchi con artisti di strada, trampolieri, animazione itinerante, baby dance, trucca bimbi.

Dalle ore 17 alle ore 19 “Riciclo in Architettura” al MUSMI;

Ore 17:30 Green Talk con Claudio Del Lungo – esperto in tematiche ambientali, ha ricoperto importanti cariche nazionali ed internazionali in organismi, associazioni ed istituzioni.

Ore 18.00 i “Musicadentro”: cinque affiatati strumentisti catanzaresi e di due voci soliste.

Ore 21.30 – Teatro HERCULES : “Quel cuore che ti amava tanto” Commedia in due atti di Piero Procopio.

3 settembre

Dalle ore 17 alle ore 19 “Educazione Ambientale - Progetto Provincia di Catanzaro” Riuso e Recupero dei materiali, a cura di Provincia di CZ, CONAI e SIECO

Ore 18.00 – BABY DANCE

Dalle 18.30 fino alle 24.00 “Notte dei gruppi calabresi”

Ore 19.00 - IMPRESSIONI DI SETTEMBRE che ripercorre con una band dal vivo di cinque elementi la storia musicale delle storiche band italiane ORME, NEW TROLLS, BANCO, DIK DIK, EQUIP 84 e tanto altro…

Ore 21.30 - PINK FLOYD SHADOWS con il loro nuovo spettacolo “Dedicated to Pink Floyd”

4 settembre

Dalle ore 16 alle ore 20 Colour Party con artisti di strada, trampolieri, animazione itinerante, baby dance, trucca bimbi.

Ore 18:30 Talking Green: Talk tematico sull’ ambiente al MUSMI

Con ospiti: Fabio Costarella (Conai), Maria Rosaria Mangiatordi (Talk sull’Ambiente e Riciclo): focus su “Dalla raccolta differenziata alla seconda vita delle cose”.

Ore 21 Cover Band Negramaro;

Ore 23 Gioman & the South Vibes Band feat. Francesca Lupis, spazio ai talenti catanzaresi e le sonorità reggae.

Ore 24 I Machete : Machete è un'etichetta, è un gruppo di lavoro, è un'operosa factory che produce hip hop, creata da Salmo, da Dj Slait, El Raton ed En?gma.

5 settembre:

Dalle ore 16 alle ore 20 BALLOON PARTY;

Dalle ore 17 alle ore 19 “Educazione Ambientale - Programma Provincia di Catanzaro ” Riuso e Recupero dei materiali, a cura di CONAI e SIECO

Ore 21.30 Concerto Musicale con i PFM, La Premiata Forneria Marconi (nota anche come PFM) è un gruppo musicale rock progressivo italiano che ha avuto grande popolarità, sia in Italia sia a livello internazionale.

6 settembre

Dalle ore 16 alle ore 20 Soap Bubbles Party;

Ore 17:30 / 19:30 Presentazione – Incontro con vecchie glorie del Catanzaro Calcio e Onlus Legend Insuperabili; Insuperabili Onlus e Reset Academy, insieme ad una squadra di Testimonial capitanati da Giorgio Chiellini, promuovono le Scuole Calcio Insuperabili Reset Academy, volte a ragazzi con disabilità cognitivo, relazionale, affettivo emotiva, comportamentale, fisica, motoria e sensoriale. Il Progetto nasce a Torino nel settembre del 2012, prendendo ispirazione dal modello inglese Football For Disabled.

Flash Mob

Partita calcetto tra Legend Cz contro Legend Insuperabili

Ore 20 Concerto Musicale con i TaranStreet, formazione musicale nata nel 2017 con l’intento di promuovere la musica etnica popolare calabrese.

Ore 21:30 Concerto Musicale con i Cerseyo, gruppo etnico-popolare calabrese

7 settembre

Dalle ore 16 alle ore 20, “C’era una volta…. Viaggio nelle favole” – animazione per bambini

Ore 17,30 - Incontro tecnico-scientifico sulle “Dune” di Giovino;

Ore 21.30 Concerto Musicale con gli “Osanna” con ospitata di Vittorio De Scalzi dei New Trolls e Rovescio della Medaglia

“Omaggio a Luis Bacalov”, quando la musica classica incontra il rock. Sul palco l’esibizione degli Osanna, gruppo musicale italiano di genere rock progressivo, con la partecipazione di Vittorio De Scalzi dei New Trolls, dell’Orchestra di archi e fiati (45/50 elementi) con la direzione del maestro Leonardo Quadrini, special guest il mitico sassofonista David Jackson dei Var Der Graaf Generator, e contaminazione con il Gruppo “Il Rovescio della Medaglia” con un omaggio al clavicembalo per celebrare il grande talento del musicista argentino.

8 settembre

Festa del volontariato

Dalle ore 16.00 alle ore 20:00 artisti di strada, trampolieri, animazione itinerante, baby dance, trucca bimbi, palloncini ecc ecc.

Dalle ore 17 Natural Trekking a cura di Artemide: alla scoperta della città.

Dalle 17 alle 20 Associazione culturale L.A.D.I. Alla scoperta dei giochi popolari di una volta ( tiro alla fune, gara dei sacchi, campana, gara dei cerchi …)

Ore 22:00 Concerto di Chiusura con EMAN

28-29 SETTEMBRE 2019

A margine della manifestazione “Settembre al Parco 2019” il Musmi ospiterà “La Battaglia di Maida”, uno straordinario evento museale e culturale. L’evento è in programma nelle giornate del 28 e del 29 settembre. Il 28 settembre sarà inaugurata una nuova ala del Musmi, il museo storico militare che sorge nella splendida cornice del Parco della Biodiversità Mediterranea, e nello specifico saranno presentate le nuove sale riallestite con rari cimeli che interessano il periodo napoleonico-risorgimentale e dove sarà collocato un nuovo plastico raffigurante un’importante fase della battaglia di Maida del 4 luglio 1806. Nell’occasione si svolgerà un convegno di livello europeo al quale parteciperanno rappresentati delle istituzioni, diplomatici francesi ed inglese, storici ed esperti,

Il 29 settembre sarà aperta al pubblico la mostra di pittura sulla battaglia di Maida che sarà visitabile per i successivi 30 giorni. Inoltre si svolgerà una rievocazione storica del decennio francese in Calabria con la presenza di figuranti che riproporranno scene della battaglia di Maida con fedeli riproduzioni di armi, uniformi e vessilli.