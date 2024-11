Bismillah trionfa anche in India. Appena rientrato in Italia dalla Corea del Sud, dove ha ritirato il primo premio al Festival del Cinema italiano di Seul, Alessandro Grande apprende di essersi aggiudicato con il suo cortometraggio anche il riconoscimento di Miglior Film al The Buddah International Film Festival.



Ce lo comunica in diretta a LaC Radio cafè dal suo appartamento di Roma dove sta lavorando ad nuovo film, un lungometraggio stavolta. Per il regista catanzarese si tratta dell’ennesimo plauso internazionale alla pellicola che il marzo scorso si è aggiudicata il David di Donatello come miglior cortometraggio italiano. Bismillah sarà proiettato domani a Catanzaro al React Film Festival (ReFF), primo festival in Calabria dedicato ai cortometraggi. Ospite d'onore della giornata inaugurale sarà proprio Alessandro Grande. Un altro glorioso ritorno in patria per il pluripremiato regista.