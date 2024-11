Belvedere Marittimo, al Castello Angioino Aragonese terza edizione della manifestazione nazionale

Si è alzato il sipario anche quest’anno nella città di Belvedere Marittimo sulla terza edizione del Premio nazionale di Cinematografia “Castello d’oro 2016”.

Un appuntamento atteso che, in passato, ha registrato l'adesione di Maria Grazia Cucinotta (2014), e nel 2015 di Ornella Muti, con un successo crescente di pubblico ed ospiti d’eccezione. Nella splendida cornice del Castello Angioino Aragonese, il Premio avrà come testimonial un altro attore cinematografico di fama internazionale, Alessandro Preziosi. Interprete di grande fascino e carisma, noto al pubblico televisivo italiano e straniero.

La serata conclusiva si terrà domani, 11 agosto, e verrà presentata e condotta dal giornalista Francesco Occhiuzzi affiancato da Lucy Impieri, modella e già finalista di Miss Italia. Numerosi gli ospiti che interverranno, con interviste, esibizioni e performance musicali. Durante l’evento, inoltre, saranno consegnati premi ed onorificenze nelle diverse categorie.

Presenze di grande valenza e spessore quelle cui saranno conferiti i premi: Filippo Callipo per l’imprenditoria, Pasqualino Pandullo per il giornalismo, Eugenio Maria Mercuri ed Amalia Cecilia Bruni per il premio medicina/scienza, Anton Giulio Grande per la moda, Saverio La Ruina per il teatro, Raffaele Vrenna (presidente del Crotone Calcio) per lo sport, Giuseppe Aletti per l’editoria, Filippo Arlia per la musica, Palmino e Anna per la gastronomia. Inoltre sarà conferito un premio speciale all’ufficiale dell’Aeronautica Militare Angelo Lapetina e il premio speciale “Paolo Marino” al prefetto di Cosenza Gianfranco Tomao per l’impegno nel sociale.