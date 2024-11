La giovane cantante cosentina ha vinto la sfida di ‘The Voice’ nella puntata andata in onda iri sera su Rai 2

Nuovo successo per Alessia Labate, la diciassettenne calabrese, di Marano Principato, nel cosentino che nella serata di ieri a The Voice of Italy ha vinto la sfida. Dei trenta talenti che si sono esibiti durante la puntata andata in onda su Rai 2, 15 sono passati alla fase successiva tra cui la calabrese Alessia. Un successo che ha nuovamente convinto i giudici ed in particolare Facchinetti padre e figlio, a capo del team Fach, di cui Alessia fa parte. Il brano che ha portato la giovane cantante a vincere la sfida è stato “Price Tag” di Jessie J, un’interpretazione eccezionale che le permesso di avere la meglio su Claudia Granata. Alessia ha già partecipato con successo alla seconda ed alla terza edizione del talent show Io Canto con Jerry Scotti.